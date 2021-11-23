Три года колонии получил сибиряк, по вине которого утонули два человека

Три года колонии получил житель Бурятии, по вине которого утонули два человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вина жителя Бурятии доказана в суде. Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, которые повлекли за собой смерть двух человек, в том числе и одиннадцатилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Следствием и судом установлено, что днем 23 июля этого года житель Республики Бурятия, не имея права на управление маломерными судами, вместе с двумя пассажирами без спасательных жилетов стал переправляться через протоку реки Селенга в Прибайкальском районе, - говорят следователи.

Эта переправа закончилась трагедией. На реке мужчина резко повернул руль и ускорил движение лодки, от этого она опрокинулась, пассажиры выпали за борт и утонули. Приговором Прибайкальского районного суда Республики Бурятия сибиряку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Если приговор вступит в силу, он проведет их в колонии-поселении.

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