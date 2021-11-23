Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне в Тайшетском районе Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Братским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по факту смерти на железнодорожных путях 42-летнего мужчины. Он переходил их в неположенном месте на 43 километре перегона станций Акульшет-Топорок в Тайшетском районе. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Локомотивная бригада поезда, следовавшего по данному перегону, подала звуковые сигналы, на которые мужчина не реагировал, и незамедлительно применила экстренное торможение, - рассказывают следователи. – Но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не представилось возможным.

От полученных травм сибиряк погиб на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, правовая оценка будет дана после завершения доследственной проверки. Следователи напоминают, что от соблюдения правил поведения на железной дороге зависит жизнь и просят соблюдать их неукоснительно.

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