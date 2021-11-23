Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку. Фото: правительство Иркутской области

Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку. Козлов покинул пост 19 ноября. Указ о досрочном прекращении полномочий подписан главой Приангарья. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск» сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Первый заместитель губернатора Иркутской области Андрей Козлов ушел в отставку по собственному желанию, - отметили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 11 ноября 2020 года кандидатура Андрея Козлова была согласована депутатами Законодательного Собрания региона на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области. 1 декабря 2020 года назначен на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области.

Справка КП

Андрей Козлов родился в 1976 году в городе Иваново. В 1998 году он окончил Военную инженерно-космическую академию им. А. Ф. Можайского по специальности радиоинженер, в 2003 году получил диплом с отличием Московской академии экономики и права по специализации финансы и кредит. На этом образование не завершил - также у него есть диплом МБА, полученный в Высшей Школе Международного Бизнеса АНХ при Правительстве России. Пять лет он отдал службе в армии, работал в системе Центробанка, в корпорации Huawei, в структуре ВПК, руководил отделом в Управлении федерального имущества научной сферы. Позже работал в компании «Сибур», в ООО «Управляющая компания Полюс» в Москве.