Житель Забайкалья, сидя в тюрьме, вместе со знакомыми похитил 2,8 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Забайкалье, заключенный, который отбывает наказание с 2017 года решил подзаработать прямо из мест не столь отдаленных. Он договорился с тремя своими знакомыми, которые находились на свободе, и те забирали деньги у воспитанников социальный учреждений. Но перед этим они втирались к 18-летним ребятам в доверие.

- Кроме этого, они завязывали знакомства с жителями региона, владеющими автомобилями, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Под различными предлогами им удавалось получать машины в личное пользование. А вот за их возврат они требовали заплатить определенную сумму под угрозой избиения. Так, сообщникам удалось "заработать" более 2,8 миллиона рублей.

К слову, жертвы не спешили сообщать в полицию, так как боялись расправы. Благодаря этому, сообщники "зарабатывали" деньги преступным способом несколько лет. Теперь против задержанных возбуждено сразу 14 уголовных дел. Трое заключены под стражу, одного суд отправил под домашний арест.