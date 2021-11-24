Изменения в закон о региональном маткапитале одобрило Заксобрание Иркутской области

Комитет по здравоохранению и соцзащите одобрил ряд социально значимых инициатив.

Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Приангарья рекомендовал принять в первом чтении три социально значимых законопроекта. Они будут рассмотрены на сессии ЗС 30 ноября.

Так, предлагается возможность оформления сертификата на областной материнский капитал в форме электронного документа. Кроме того, предполагается компенсировать за счет средств регионального маткапитала расходы на строительство и реконструкцию индивидуального жилого дома. Если оно проводится без привлечения специализированных организаций.

Второй законопроект касается работников госучреждений в сельской местности. Сейчас некоторые категории получают поддержку в виде оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. Однако врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, специалистам в области ветеринарии данная мера предоставляется с учетом проживающих с ними членов семьи, а также сохраняется после выхода на пенсию, если стаж работы в качестве специалистов составляет не менее десяти лет, и ко дню прекращения трудовой деятельности они пользовались этой льготой.

Однако социальным работникам, сотрудникам библиотек, работникам культуры предоставление поддержки прекращается после выхода на пенсию, а соцработникам оплата ЖКУ осуществляется без учета проживающих с ними членов семей. Поэтому депутаты предложили соцработникам, библиотекарям и работникам культуры также оплачивать компенсацию на «коммуналку» после выхода на пенсию и с учетом членов их семей.

Также предлагаются изменения по предоставлению социального контракта - сократить срок до трех лет для повторного обращения для отдельных категорий граждан. По информации регионального министерства социального развития, опеки и попечительства, в следующем году на заключение соцконтрактов в Иркутской области направят более миллиарда рублей, помощь смогут получить более 8 тысяч семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.