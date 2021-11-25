Полицейские в Шелехове передавали информацию об умерших ритуальному агентству Фото: Ольга Крыльцова

Оперативные дежурные и участковые в Шелеховском районе передавали предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, информацию об умерших у них в районе. Взамен полицейские получали денежные вознаграждения. Общая сумма взяток составила более 280 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК РФ Приангарья.

- Противоправная деятельность восьми сотрудников ОМВД России по Шелеховскому району (шесть участковых и два сотрудника дежурной части) пресечена оперативниками собственной безопасности Главного управления МВД России по Иркутской области, - говорят в региональном МВД.

Подозреваемые были задержаны их же коллегами при поддержке сотрудников ФСБ региона и Росгвардии Приангарья. Следственный комитет Иркутской области уже возбудил два уголовных дела. В отношении полицейских по статье «Получение взятки», в отношении предпринимателя – «Дача взятки должностному лицу».

- Сотрудники сейчас отстранены от исполнения должностных обязанностей, - рассказали в полиции. - В случае подтверждения фактов противоправной деятельности они будут уволены из органов внутренних дел.

И, разумеется, ответят за свои действия перед законом, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, мера пресечения в отношении предпринимателя пока решается. Стоит отметить, что все участники преступной схемы раскаялись и сотрудничают со следствием.

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