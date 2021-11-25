Игорь Кобзев обсудил с полпредом президента России в Сибири развитие Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Приангарье посетил полномочный представитель президента РФ в Сибири Анатолий Серышев. Во время рабочей встречи глава региона Игорь Кобзев обсудил с ним важнейшие для территории вопросы. Так, губернатор отметил, что Иркутская область участвует в 11 из 15 нацпроектов: «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография» (программа «Содействие занятости») и других.

Еще одна актуальная тема - экология.

- Доложил об исполнении поручений главы государства по этим вопросам, в том числе по ликвидации отходов «Усольехимпрома» и БЦБК, - сообщил Игорь Кобзев. - Также поговорили об установлении границ населенных пунктов, расположенных в центральной экозоне Байкальской природной территории.

Конечно, не обошли вниманием ситуацию с восстановлением территорий, пострадавших в 2019 году от сокрушительного паводка: там строятся новые жилые дома, школы, детсады. Глава региона подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается совместно с Правительством России и федеральным Минстроем.

- Зашла речь и о перспективных инфраструктурных проектах: строительстве аэропортовых комплексов в Иркутске и Бодайбо, газификации, - сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, поговорили о том, как проходит в области отопительный сезон, а также затронули темы предоставления жилья детям-сиротам и решения проблемы обманутых дольщиков. Также губернатор рассказал о темпах вакцинации против COVID-19.