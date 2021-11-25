Полпред президента в СФО Анатолий Серышев провел совещание по ликвидации отходов БЦБК. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и полномочный представитель президента России в Сибири Анатолий Серышев побывали в Байкальске, осмотрели Солзанский полигон и центральные очистные сооружения БЦБК, и подробно обсудили ликвидацию отходов бывшего комбината.

- В этом году сделан важный шаг, - подчеркнул глава региона. - Удалено более 89 тысяч кубометров надшламовых вод в картах полигонов «Солзанский» и «Бабхинский». Это позволило предотвратить угрозу загрязнения озера.

Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации "Росатом"), который занимается рекультивацией, продолжает проектировать работы. Важно, что при выборе технологий учитывают рекомендации ученых, экспертов и общественников. Анатолий Серышев отметил, что президент России поставил задачу выбрать и реализовать лучшие мировые решения для утилизации отходов БЦБК.

- Также посмотрели новый мост через реку Солзан, который открылся месяц назад. Старую переправу смыло паводком в 2019 году. Благоустройство вокруг моста будем продолжать, создадим зоны отдыха, - сказал Игорь Кобзев.