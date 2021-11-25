Александр Квасов возглавил комиссию по ЖКХ и благоустройству в Думе Иркутска.

Дума утвердила его кандидатуру на заседании 25 ноября. «За» проголосовали 28 коллег Александра Квасова.

- Как депутат я всегда защищал и отстаивал интересы своих избирателей. Сегодня мои избиратели – вы, буду отстаивать еще и ваши, – сказал он, обращаясь к депутатам.

Комиссия по ЖКХ в Думе – одна из важнейших, ее члены решают сложные вопросы, касающиеся городского хозяйства. Спикер Евгений Стекачев отметил, что ее задача – «закрывать» не менее 70% проблем и обращений от жителей.

– На каждом заседании рассматривается по сорок-пятьдесят вопросов. При таком объеме задач занятость должна быть полной и ежедневной. Работа очень непростая, – добавил спикер.

Ранее эту должность в Думе занимал Юрий Коренев, который в конце октября был избран вице-спикером представительного органа на освобожденной основе.