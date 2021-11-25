МЧС: 26 ноября погода в Иркутской области резко испортится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ГУ МЧС Иркутской области предупреждает, что в пятницу, 26 ноября, погода испортится. Подует сильный ветер порывами до 17-22 м/с, пойдет мокрый снег, начнется метель, а на дорогах - гололед.

- По Иркутску ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, вечером слабый мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-17 м/с, температура ночью до -5, днем +3...+5, - рассказали в пресс-службе управления.

На северо-востоке области будет намного холоднее: столбик термометра может опуститься до -29 градусов ночью и до -14 днем.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок, либо как следует подготовиться: заранее узнать, где по пути можно отогреться, перекусить и заправить машину.