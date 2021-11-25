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Общество25 ноября 2021 7:37

Молодые педагоги Иркутска смогут получать компенсацию за аренду жилья

Такое решение принято на заседании Думы 25 ноября
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
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Молодые педагоги Иркутска смогут получать компенсацию за аренду жилья.

Молодые педагоги Иркутска смогут получать компенсацию за аренду жилья.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах – дефицит кадров. Проблема не сегодняшнего дня, назревала много лет. По последним данным в образовательных учреждениях Иркутска работают 4,1 тысяч учителей, требуется еще столько же. Цифра огромная. И дальше будет только сложнее, ведь в городе строятся новые школы. Чтобы работа была привлекательнее для молодежи разрабатываются меры социальной поддержки. Одну из них – компенсацию за аренду жилья, утвердили на заседании Думы 25 ноября.

Депутаты рассмотрели и одобрили проект администрации единогласно. Таким образом, учителя смогут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Ее максимальная сумма составит 15 тысяч рублей. И это первая подобная поддержка в Иркутске.

– Хочу поблагодарить администрацию за эту возможность, - прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. – Школы испытывают большую потребность в педагогах. Не все студенты, увы, после окончания вузов идут работать по специальности. Поэтому важно обеспечить для молодых людей высоким уровнем заработной платы и жильем.

Квартиру каждому сотруднику не предоставить, поэтому компенсация за аренду становится большим подспорьем.

Что нужно, чтобы получить эту помощь? Написать заявление, если соответствуете таким требованиям, как: возраст до 35 лет, трудовые отношения с муниципальным учреждением, отсутствие в собственности жилых помещений в Иркутске, также объем учебной нагрузки не должен быть менее половины нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты. А по предложению вице-спикера Виталия Матвийчука опыт работы, при котором учитель может получить компенсацию, увеличен с трех лет до пяти.

Напомним, обсуждение новых мер поддержки педагогам и кадрового вопроса проходило на майских депутатских слушаниях по инициативе депутата Антонины Корочкиной. Спустя менее чем полгода - вот такой результат.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, присутствующий на заседании, рассказал еще об одной хорошей для молодых педагогов новости.

- Управление капитального строительства проектирует новое здание общежития для учителей., – сказал градоначальник.