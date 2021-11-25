Вопросы постковидной реабилитации обсуждают депутаты Иркутской области и Красноярского края

Вопросы организации постковидной реабилитации обсуждаются в рамках рабочей поездки депутатов Заксобрания в Красноярск.

Как в Красноярском крае организована постковидная реабилитация, - изучить опыт соседнего региона стало целью рабочей поездки депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

- Этот вопрос очень актуален. И если инициативу сформулировать на федеральном уровне, то это позволит большему количеству жителей регионов Сибири пройти специальные программы оздоровления и сохранить свое здоровье после коронавируса, – сказал спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников.

Коллега, спикер Красноярского ЗС Алексей Додатко, отметил, что у края уже есть опыт по этому вопросу. В 2021 году принимались решения о финансировании направлений, касающихся развития санаториев и курортов.

- Появилась новая тема, которую инициировали коллеги из Иркутской области – это постковидная реабилитация. Считаю необходимым рассмотреть возможность привлечения средств федерального бюджета для этого, - прокомментировал Алексей Додатко.

Депутаты также посетили медицинские организации, которые проводят реабилитацию, и приняли участие в совещании. Обсуждались и другие вопросы.