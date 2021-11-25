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Общество25 ноября 2021 12:55

За танцы на крыше троллейбуса иркутянина арестовали на 10 суток

Автомобилист парализовал движение транспорта
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянина арестовали за танцы на крыше троллейбуса на 10 суток

Иркутянина арестовали за танцы на крыше троллейбуса на 10 суток

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жителя Иркутска арестовали на 10 суток за танцы на крыше троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Случай этот произошел 7 ноября. Мужчина на своем автомобиле перегородил дорогу троллейбусу, вышел из салона и взобрался на крышу общественного транспорта. Там он решил исполнить несколько танцевальных па.

- Когда подсудимый осуществлял танец на крыше, он повредил лакокрасочное покрытие троллейбуса, принадлежащего МУП «Иркутскгортранс», то есть причинил материальный ущерб, - рассказали в суде. – Своими действиями он парализовал движение троллейбуса №8 по закрепленному маршруту мкр. Юбилейный-сквер им. Кирова.

Кроме того, троллейбус находился под высоким напряжением и сибиряк подверг опасности не только свою жизнь, но и жизнь других иркутян. Накануне состоялось судебное заседание.

- С учетом личности виновного, в том числе того, что в сентябре этого года она уже привлекался к административной ответственности за «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции…», но не сделал выводов, суд отправил его под арест на 10 суток за «Мелкое хулиганство», - отмечают специалисты.

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