Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября пройдет более чем в 150 домах Фото: Архив "КП"

Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября планово проведут в более чем 150 домах города. Батареи в зданиях в разных районах областного центра перестанут греть на срок от трех до 16 часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября необходимо для проведения ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. - В Свердловском округе запланированы работы на улице Ивана Франко, 6 и бульваре Рябикова 22а/15. В микрорайоне Первомайском управляющей компанией также будет проводиться ремонт в индивидуальном тепловом пункте дома.

Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября в Правобережном районе нужно для ремонта теплосети по улицам Российская, 17 и Баррикад, 56. В Ленинском районе работы будут проводиться на котельной, а в Октябрьском - на двух домах 26 числа установят общедомовые приборы учета.

Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября запланировано в домах на улицах Днепровская, Кировская, Камская, Трактовая, Иртышская, Коршуновская, Чкалова, Степана Разина, Марата, 5 Армии, Свердлова, Российская, Сухэ-Батора, Канадзавы, Горького, Глеба Успенского, Щорса, Баррикад, Академика Курчатова и другие (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 26 и 27 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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