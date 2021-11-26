До +4 градусов потеплеет в Иркутске 26 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 ноября в этом году поражает горожан своими температурными показателями. Сегодня в областном центре потеплеет до +2…+4 градусов. Это больше, чем на десять градусов выше климатической нормы. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в городе ожидается переменная облачность, - говорят метеорологи. – Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Вечером пойдет слабый мокрый снег, начнутся порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с.

Стоит отметить, что это будет не самый теплый день 26 ноября. Таким он был в 1988 году, тогда уличные термометры показали +5. А самым холодным в 1968-ом, тогда столбики опустились до -35. Стоит отметить, что атмосферное давление сегодня в норме – 717 миллиметров ртутного столба, а влажность повышенная – 73%.

Погода в Иркутской области 26 ноября обещает сибирякам усиление западного, северо-западного ветра до 17-22 м/с, снег и метели, снег будет мокрым, что вызовет налипание. На дорогах будет снежный накат и гололедица. Метеорологи по региону обещают колебание температур от 0 до +5, но если небо закроют, облака будет холодно -5…-10.

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