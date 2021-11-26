Полмиллиона рублей перевели мошенникам две пенсионерки из Братска

Больше полумиллиона рублей перевели мошенникам две пенсионерки из Братска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лжебанкиры продолжают обманывать доверчивых сибиряков. Накануне их жерствами стали две пенсионерки из Братска. Женщины перевели на «безопасные» счета более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 70-летней братчанке позвонила женщина, представилась сотрудницей крупного банка, сказала, что кто-то пытается получить доступ к счетам клиентки, чтобы этого не произошло, нужно перевести средства не «безопасные счета», - рассказывают полицейские. - Всего заявительнице позвонили с 20-ти разных номеров телефона, в их числе был и, якобы, майор федеральной службы безопасности.

Сибирячка переводила деньги 15 раз на разные счета. В итоге лишилась 196 тысяч рублей, которые она выручила от продажи дома. Вторая пострадавшая по просьбе звонивших взяла два кредита в банках и перевела их лжебанкирам, думая, что спасает деньги от преступников. «Уловом» мошенников стали 293 тысячи рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

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