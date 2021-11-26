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Происшествия26 ноября 2021 2:00

За продажу часов со встроенной камерой суд ограничил свободу ангарчанина на год

Судья учел, что ранее мужчина закон не нарушал и помогает пожилой матери
Мария КНЯЗЕВА
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За продажу часов со встроенной камерой суд ограничил свободу ангарчанина на год

За продажу часов со встроенной камерой суд ограничил свободу ангарчанина на год

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Объявление о продаже электронных настольных часов со встроенной видеокамерой полицейские увидели на одном из сайтов в Интернете и провели контрольную закупку. Приобрели устройство за 2700 рублей, тогда как незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в стране запрещен, а житель Ангарска не являлся индивидуальным предпринимателем и у него не было специальной лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- Запрещенный к обороту предмет был изъят, во избежание нарушения конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, - рассказали в суде. - Эксперт установил, что часы являются специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации, о чем ангарчанину было достоверно известно.

Судья учел, что ранее сибиряк не нарушал закон, не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, также мужчина помогает пожилой матери. Наказание ангарчанину назначили в виде ограничения свободы на один год.

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