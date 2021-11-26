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Общество26 ноября 2021 3:48

Территорию в Казачинско-Ленском районе, где рыбачат и охотятся эвенки, взяли под госохрану

Это поможет защитить местность, где живут коренные народы Иркутской области
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Территорию в Казачинско-Ленском районе, где рыбачат и охотятся эвенки, взяли под госохрану

Территорию в Казачинско-Ленском районе, где рыбачат и охотятся эвенки, взяли под госохрану

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Территорию традиционного природопользования создали в Казачинско-Ленском районе Приангарья. Это означает, что местность теперь будет под особой охраной государства. Почему? Дело в том, что здесь живут коренные малочисленные народы - эвенки. Вот уже много лет они тут охотятся и рыбачат, собирают ягоды и грибы. Защита территории нужна для того, чтобы ничто не нарушало традиционный уклад их жизни.

- Закреплен режим особой охраны территории «Хандинская», утверждены границы, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Площадь составляет 311 034 га.

С просьбой защитить свою среду обитания обратились сами эвенки, а местная и региональная власти их поддержали.

Отметим, что Приангарье - в числе 28 регионов России, где живут коренные малочисленные народы. Это эвенки и тофалары (эта народность есть только в нашем регионе).