МЧС: метели и гололед ожидаются в Иркутской области 27 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь спасатели предупреждают о непогоде в Иркутской области. По прогнозу на субботу, 27 ноября, ожидается снег, метели, сильный ветер до 15-20 м/с, гололед на дорогах.

- По Иркутску: ночью облачно, умеренный снег, днем переменная облачность, слабый снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы 15-20 м/с, метель, температура ночью до -11, днем -8...-10, - рассказали в ГУ МЧС по региону. - В Чунском, Тайшетском, Тулунском районах слабый снег. В отдельных районах метели.

Столбик термометра может опуститься до -20...-25 градусов ночью и до -8...-13 днем, при облачной погоде -18...-23.

Жителей области просят быть внимательнее на трассах, так как из-за метели видимость может ухудшиться, а проезжую часть будет заметать снегом.