Братчанин, по вине которого в ДТП погибли два человека, отправится в колонию на 9 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приговор очередному пьяному водителю, совершившему смертельное ДТП, вынесен в Братске. Авария произошла в феврале этого года. 35-летний местный житель сел за руль пьяным и предложил подвести женщину и молодую пару, которые долго ждали свой автобус на остановке. По дороге из района Падун, на трассе Вилюй, пьяный лихач разогнался до 140 км/ч и врезался в грузовик, который ехал впереди.

- От полученных травм 20-летние девушка и парень скончались на месте, третья пассажирка получила травмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области. - Виновник аварии не пострадал. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения».

На днях виновник ДТП услышал приговор суда. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, мужчине предстоит выплатит родственникам погибших компенсацию морального вреда на 3,4 млн рублей.