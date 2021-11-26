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Общество26 ноября 2021 9:07

Стратегический Совет Иркутской области будет работать по шести направлениям

Состоялось заседание совета
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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По шести приоритетным направлениям будет работать Стратегический Совет Иркутской области.

По шести приоритетным направлениям будет работать Стратегический Совет Иркутской области.

Стратегический Совет, который создан для работы над Стратегией социально-экономического развития Иркутской области, разбит на шесть групп. Каждая из них будет рассматривать и обсуждать предложения по направлениям. Такая деятельность начнется с 1 декабря. Об этом решено 26 ноября на заседании совета в формате ВКС под совместным председательством спикера ЗС Александра Ведерникова и первого замгубернатора - председателя правительства области Константина Зайцева.

- Депутаты приняли в первом чтении проект Стратегии, а теперь предстоит довести до ума этот документ, который определит развитие области на ближайшие 15 лет, - сказал Александр Ведерников.

Группы определены следующие: накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства; сохранение уникальной экосистемы; экономический рост и эффективное управление; отраслевые комплексы экономики; территориальное развитие. Каждый из членов совета вошел в несколько рабочих групп.

Напомним, сейчас идет работа над Стратегией в рамках второго чтения.