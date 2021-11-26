Сибиряк, убивший возлюбленную, сдался следователям спустя пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железногорске-Илимском, спустя шесть лет за решетку отправится 44-летний местный житель, который убил свою любимую. Все произошло в июне 2015 года после совместного застолья с алкоголем. Он решил, что женщина забрала у него документы и деньги. В ярости мужчина избил возлюбленную до смерти.

- Преступника задержали по горячим следам, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры России по Иркутской области. - Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако, во время следствия, мужчина скрылся. Найти его не удалось.

В 2020 году беглец пришел в следственный отдел с явкой с повинной. Наконец, на днях он услышал приговор суда. Ближайшие 7 лет он проведет в колонии строгого режима.