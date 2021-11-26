Александр Ведерников: Нужно вовлекать санатории в организацию постковидной реабилитации

Александр Ведерников: нужно проработать механизмы вовлечения санаториев в организацию постковидной реабилитации.

Развитие санаторно-курортной сферы, лечения, оздоровления и реабилитации обсудили парламентарии двух регионов. Депутаты Заксобрания Иркутской области находятся с рабочими визитом в Красноярске.

- Запрос на реабилитацию после перенесенного COVID-19 увеличился, - сказал Александр Ведерников. - Люди обращаются к врачам за помощью в лечении осложнений. Важно побороть последствия болезни. Поэтому важен опыт коллег в реализации программы постковидного восстановления. Нам необходимо сформировать систему и основательно подходить к реабилитации.

Депутаты посетили в Красноярске медучреждения, в регионе услуги по реабилитации оказываются не только в краевой больнице, но и в районных учреждениях. Также там был принят закон о реабилитации, в который были внесены изменения, учитывающие необходимость прохождения реабилитации после коронавируса.

- Сейчас услуги по реабилитации в крае получают 33 тысячи жителей по госгарантиям. Этого недостаточно, систему надо совершенствовать, - отметил председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко.

В Иркутской области зарегистрировано 25 санаторно-курортных организаций, а реабилитацию оказывают только в пяти. Александр Ведерников добавил, что важно продвигать региональные интересы по развитию санаторно-курортной сферы на федеральном уровне, а также найти механизмы привлечения инвестиций в этот сектор экономики.