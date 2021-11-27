Пьяный подросток на "Жигулях" в Тулуне устроил гонки с полицией. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторам ДПС в Тулуне пришлось устроить настоящую погоню, чтобы задержать лихача, который пытался скрыться от полиции и вылетал на встречку. Когда машину удалось остановить, за рулем оказался подросток, а в качестве пассажиров - его друзья. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Иркутской области.

- В городе Тулуне ночью инспекторы ДПС заметили Жигули, водитель которых двигался с нарушением правил дорожного движения, - уточняют в полиции. -Было принято решение об остановке транспортного средства. Однако автомобилист проигнорировал требование, и, увеличив скорость попытался скрыться. Лихач выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения, тем самым создавая аварийные ситуации.

Машину вскоре догнали. Тут- то и выяснилось, что за рулем 17-летний подросток, судя по всему, еще и пьяный. От экспертизы он отказался. Кроме того, в салоне вместе с ним были еще пятеро приятелей. В отношении водителя составили несколько протоколов, придется заплатить штрафы. Ответит также и мать парня, за ненадлежащее воспитание.