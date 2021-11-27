Иркутскстат выяснил, как изменилось количество техники в семьях. Смартфон есть у всех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смартфон — самый популярный товар длительного пользования в наших семьях жителей Иркутской области. Еще несколько лет назад на его месте был телевизор. Теперь, приводит данные Иркутскстат, на 100 семей имеется 198 смартфонов. И это не считая прочих мобильников - их 56. Вроде бы и очевидно - без связи сегодня никуда, но в самом деле интересные данные.

- Сейчас же не редкость в семьях также компьютеры, включая портативные, - отмечают в статистике. - Появились в домах Приангарья посудомоечные и кофемашины, кондиционеры, домашние кинотеатры, видеокамеры. А микроволновка (мультиварка) есть практически в каждой семье.

А мы, используя те же данные Иркутскстата, решили сравнить. как изменились пристрастия жителей региона за пару последних лет. Итак, в 2019 году смартфонов было все-таки меньше. а вот "кнопочных мобильников" однозначно больше. Как бы ни рассуждали о том, что уже "немодно" смотреть ТВ, его смотрят, и охотно - два года назад на сто семей приходилось 166 телевизоров, а сейчас - 171. Да, в зале и на кухне, чтобы сериал не пропустить.

Пылесосов и холодильников много не надо, они просто есть у всех. А вот дальше пошел разнобой. Так, иркутяне очевидно отказываются от стационарных компьютеров (если они, конечно, не нужны для работы) в пользу более удобных ноутбуков и тех же смартфонов. Если в 2019 году в 100 семьях насчитали 41компьютер и 83 ноутбука, то сейчас - 39 и 88. Уменьшается и количество фотоаппаратов - было 34, стало 32, чуть реже приобретают видеокамеры. Тут все просто - аппаратура для съемки нужна профессионалам. Всем остальным достаточно хорошего мобильника.

2021 год. Иркутскстат.