Утвержден бюджет Иркутской области на 2022-2024 годы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Бюджет Иркутской области на ближайшие три года принят в трех чтениях на сессии Законодательного собрания. По инициативе главы региона Игоря Кобзева во время второго чтения в законопроект внесли изменения, поскольку Приангарью выделили дополнительные федеральные деньги. На что их распределят?

- На сферу образования, на школы и детсады. Увеличены расходы на бесплатное двухразовое питания детям с ограниченными возможностями, - сообщил Игорь Кобзев. - Предусмотрено финансирование военно-патриотического центра «Авангард». Его создание - поручение президента страны, находится на контроле у министра обороны Сергея Шойгу.

Городам и районам увеличат субсидии на выплату зарплат, а также направят больше денег на усиление безопасности в школах. Кроме того, область намерена активнее финансировать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

- Будем приводить в порядок школьные стадионы. Предусмотрены средства на капремонты, в том числе площадок в сельской местности, - отметил губернатор. - Конечно, не забываем о здравоохранении. Будем строить и ремонтировать дороги. Продолжим возводить соцобъекты, поддерживать сельское хозяйство. Обязательств у нас много. Все заложенные в бюджете деньги должны быть использованы максимально эффективно в интересах жителей Иркутской области.

КОНКРЕТНО

На сколько увеличены доходы

На 2022 год - на 10,2 млрд рублей, до 212,8 млрд

На 2023 год – на 8,5 млрд, до 212,9 млрд

на 2024 год – на 9,6 млрд, до 224,4 млрд