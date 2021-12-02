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Общество2 декабря 2021 3:01

Полицейские из Тулуна спасли кошку, которая просидела на дереве трое суток

Кошку загнали на сосну собаки
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские из Тулуна спасли кошку, которая просидела на дереве трое суток

Полицейские из Тулуна спасли кошку, которая просидела на дереве трое суток

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попробовать себя в роли спасателей пришлось на несколько минут инспекторам ГИБДД из Тулуна Никите Гончарову и Максиму Дунцову. За помощью к напарникам обратились местные волонтеры. Они рассказали инспекторам, что три дня назад заметили сидящую на высокой сосне кошку и бросили клич о помощи в соцсетях. Но никто не отозвался и не пришел спасать пушистика.

После того, как инспекторы приехали на место, один из них, вооружившись специальным оборудованием, забрался на дерево, снял кошку с дерева и через пару минут благополучно спустил ее на землю. После этого полицейские передали животное волонтерам и отправились на службу.

- Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Волонтеры уже записали видеообращение Никите и Максиму, в котором поблагодарили инспекторов за помощь и неравнодушие.