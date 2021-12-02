Полицейские из Тулуна спасли кошку, которая просидела на дереве трое суток Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Попробовать себя в роли спасателей пришлось на несколько минут инспекторам ГИБДД из Тулуна Никите Гончарову и Максиму Дунцову. За помощью к напарникам обратились местные волонтеры. Они рассказали инспекторам, что три дня назад заметили сидящую на высокой сосне кошку и бросили клич о помощи в соцсетях. Но никто не отозвался и не пришел спасать пушистика.

После того, как инспекторы приехали на место, один из них, вооружившись специальным оборудованием, забрался на дерево, снял кошку с дерева и через пару минут благополучно спустил ее на землю. После этого полицейские передали животное волонтерам и отправились на службу.

- Сейчас кошка находится на передержке, ей ищут новых хозяев, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Волонтеры уже записали видеообращение Никите и Максиму, в котором поблагодарили инспекторов за помощь и неравнодушие.