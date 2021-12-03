Житель Зимы отомстил убийце брата через 9 лет Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Зиме 35-летний местный житель отомстил убийце своего брата и расправился с ним во время совместной попойки. В какой-то момент мужчина достал нож и несколько раз ударил им 56-летнего собутыльника. От полученных травм тот скончался на месте.

Преступник сбежал, но через день вернулся в дом убитого и поджег жилище. Во время тушения пожара спасатели нашли тело погибшего. Убийцу и поджигателя вскоре задержали. На допросе он сразу во всем признался.

- Он рассказал, что совершил убийство из мести, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - 9 лет назад погибший расправился с его братом, за что отбыл наказание и освободился летом 2021 года. Придя к нему в гости, мужчины вспомнили события 9-летней давности, возник конфликт, который закончился поножовщиной.

Против мстителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении его под стражу.