В "Авито" рассказали, сколько в Иркутске зарабатывают Дед Мороз и Снегурочка

Авито: спрос на Дедов Морозов в Иркутске вырос. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вы знаете? Да не может быть! Да, за вызов Деда Мороза со Снегурочкой ближе к Новому году мы платим по 2 - 3 тысячи. А за выступление на корпоративы берут по 5 тысяч. Но не все эти деньги получают сами аниматоры. Часть уходит организаторам из праздничных агентств.

- Ежедневное вознаграждение Деда Мороза - 1,5 - 3 тысячи рублей, в зависимости от числа заявок, - в «Авито» это уже выяснили. - Главное условие - отработать 29, 30 и 31 декабря. Впрочем, аниматоры, играющие зимних волшебников, трудятся с самого начала декабря. Они могут совершать до 20 выездов в день. Конечно, тут нужно хорошее здоровье, выносливость и, самое главное, нравиться детям и родителям. Но в этом случае популярный актер получит в день даже больше 5 тысяч рублей, а за месяц работы - больше 100 тысяч.

Есть, конечно, гениальные частники с именем. У таких и такса за выезд стартует от 3 тысяч рублей, и помощники по поиску клиентуры не требуются. А месячный заработок может составить больше 200 тысяч. Но это все-таки редкость. А вот в столице, где чек выше - обычное дело. Кстати, в этом году, рассказали в "Авито", чек на вызов сказочного волшебника в Иркутске стал дороже на 15%.