Братчанин предстанет перед судом за выстрелы в судебного пристава из автомата Калашникова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске перед судом предстанет 34-летний местный житель, который осенью этого года напал на судебного пристава. Все произошло 8 октября. Мужчине не понравилось, что сотрудник ФССП по закону пытался изъять у него автомобиль. Защищать свое авто он решил с помощью оружия. Он достал охолощенный автомат Калашникова и выстрелил шумовыми патронами в сторону пристава.

Прибывшие на место полицейские задержали должника. Вскоре суд отправил его под домашний арест на время следствия.

- Против мужчины были возбуждены уголовные дела по таким статьям как "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия" и "Угроза убийством", - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области.

Расследование этого уголовного дела уже завершено и направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.