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Общество6 декабря 2021 0:37

Гидрометцентр обещает 0 градусов в Иркутске 6 декабря днем

Погода в Иркутске 6 декабря будет без осадков
Мария КНЯЗЕВА
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Гидрометцентр обещает 0 градусов в Иркутске 6 декабря днем

Гидрометцентр обещает 0 градусов в Иркутске 6 декабря днем

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 6 декабря может побить рекорд и стать самой теплой за последние 25 лет. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра обещают, что сегодня днем столбики уличных термометров покажут 0…-2 градуса.

- В областном центре сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. - Ветер дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, нормальное – 725 миллиметров ртутного столба. Прогноз синоптиков по региону также совсем не зимний. Погода в Иркутской области 6 декабря, вероятно, подарит сибирякам даже плюсовые температуры. Гидрометцентр региона прогнозирует днем до +1…-4. Но, если небо закрою облака, похолодает до -9…-14. Холоднее всего в Катангском районе, там 6 числа до -20…-25, в низинах до -30. В Приангарье также ожидается снег: местами – небольшой, на севере – умеренный. Порывы ветра могут в понедельник достигать 14 м/с.

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