Новая нормативная цена за 1 квадратный метр жилья в Иркутской области позволит направлять больше денег на соцвыплаты. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Нормативную стоимость за 1 квадратный метр жилья в Приангарье увеличили.

– На территории области в соответствии с приказом Минстроя РФ на 3-й квартал существует цена 55 тысяч рублей за квадратный метр. При пересчете по новой методике цена за квадратный метр жилья в регионе составит 80,9 тысячи рублей, – сказал министр строительства региона Павел Писарев во время конференции «Строительный комплекс Сибирского федерального округа» в Иркутске.

Речь идет о методике, которую используют для расчета размеров соцвыплат из федерального бюджета некоторым категориям граждан на строительство или приобретение жилья. Соответствующий приказ утвержден Министерством строительства РФ осенью этого года. Расчет по новой методике фактически позволит привести к соответствию нормативную стоимость квадратного метра жилья к рыночной. Это значит, что при расчете сумм, которые нужно выделить из федерального бюджета на социальные программы, за основу будет взят новый, более высокий показатель.

Отметим, конференция «Строительный комплекс СФО: проблемы и перспективы» впервые состоялась в столице Приангарья. Это площадка, где союзы строителей Сибири, фирмы, представители власти искали ответы на актуальные вопросы и обменивались опытом.

Так, на встрече подняли тему, как обеспечить стройки квалифицированными кадрами. Эксперты отметили, что для этого нужно улучшать качество образования, составив комплексную программу, больше обучать на практике, а еще продумать меры поддержки студентам.

Также специалисты активно обсуждали вопросы ценообразования в сфере строительства и влияние приаэродромных территорий на выполнение нацпроектов.