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Происшествия6 декабря 2021 5:55

Группу из 14 наркоторговцев задержали в Иркутске

Один из распространителей запрещенных веществ хранил товар в подушке своей дочери
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Группу из 14 наркоторговцев задержали в Иркутске

Группу из 14 наркоторговцев задержали в Иркутске

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Иркутские полицейские вместе со спецназом «Гром» задержали 14 местных жителей, которые через интернет распространяли по городу и по области наркотики. Задерживали распространителей смерти в одно время по нескольким адресам. Среди преступников оказались те, кто сбывал оптовые и розничные партии запрещенных веществ, и те, кто их хранил и фасовал.

- Во время задержания один из сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами запрещенных веществ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Наркотики он также хранил в подушке, на которой спала его маленькая дочь.

У торговцев изъяли более четырех килограммов смертельных веществ. Пятерых участников группы заключили под стражу, один находится под домашним арестом, восемь – под подпиской о невыезде.