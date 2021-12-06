Группу из 14 наркоторговцев задержали в Иркутске Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Иркутские полицейские вместе со спецназом «Гром» задержали 14 местных жителей, которые через интернет распространяли по городу и по области наркотики. Задерживали распространителей смерти в одно время по нескольким адресам. Среди преступников оказались те, кто сбывал оптовые и розничные партии запрещенных веществ, и те, кто их хранил и фасовал.

- Во время задержания один из сбытчиков выбросил из окна детской комнаты своей квартиры сумки и пакеты с различными видами запрещенных веществ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Наркотики он также хранил в подушке, на которой спала его маленькая дочь.

У торговцев изъяли более четырех килограммов смертельных веществ. Пятерых участников группы заключили под стражу, один находится под домашним арестом, восемь – под подпиской о невыезде.