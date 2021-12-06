Бригада врачей спасла двух человек из горящего дома в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бригаде фельдшеров из Ангарска пришлось попробовать себя в роли спасателей. Во время очередного вызова в поселок Мегет, медики скорой помощи Валентина Усова и Андрей Никольский, вместе с водителем Александром Шакуровым заметили горящий дом на улице Некрасова. Подъехав ближе, врачи увидели, что горит пристрой к дому и автомобиль, кроме этого, огонь уже перекинулся на крышу здания.

- Света в окне дома не было, но внутри могли быть люди, - рассказал Андрей Никольский. – Чтобы предупредить их, мы включили звуковой сигнал на нашем автомобиле. Но никто из дома не вышел. Тогда я перемахнул через забор, выбил в доме окно. Увидел женщину, находившуюся в панике, помог ей выбраться через окно, она не пострадала. В доме также находился мужчина, он вышел самостоятельно, но получил ожог.

После этого, медики осмотрели спасенных и оказали им помощь. Пожар потушили прибывшие спасатели.