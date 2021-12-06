В Иркутской области растет число заболевших ОРВИ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области с каждым днем продолжается рост не только заболеваемости коронавирусом, но и ОРВИ. За прошедшую неделю инфекцию в регионе подхватил 31 051 человек. Это сразу на 7 тысяч больных больше (!), чем неделей ранее. Тогда за помощью к врачам обратились 24 346 сибиряков. Для сравнения, в середине ноября фиксировалось чуть более 21 тысячи заболевших.

- Большинство из заболевших в прошедшие семь дней – дети до 14 лет, - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – Их 61%. Диагноз «грипп» поставлен 18 взрослым и 62 детям.

По словам медиков и специалистов Роспотребнадзора один из способов защитить себя от гриппа – сделать прививку. Кстати, прививочная кампания против гриппа в Приангарье уже выходит на финишную прямую. Вакцинироваться горожане могут в поликлиниках по месту жительства. Пока же вакцинировано 30,4% населения, а планируется 60%.