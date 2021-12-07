Плюсовые температуры ожидаются в Иркутске 7 декабря днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 7 декабря будет теплее привычной для декабря. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске сегодня переменная облачность, без осадков, - говорят синоптики. - Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 0…+2 градусов.

Это, по данным Яндекса, как минимум на 8 градусов выше климатической нормы. Сегодняшний день может побить рекорд 1986 года, когда за окном было 0 градусов. Кстати, самым холодным этот день был в 1975 году, тогда приморозило до -36. Но вернемся к сегодняшнему дню: Сегодня в областном центре атмосферное давление составляет 726 миллиметров ртутного столба – для нашего региона в данное время года это вариант нормы.

Погода в Иркутской области 7 декабря также с переменной облачностью, небольшой, местами умеренный снег выпадет в Чунском, северо-западных, Киренском, северо-восточных районах. Ветер ожидается с порывами до 13 м/с. Днем в регионе +3…-2, при облачности -7…-12, холоднее всего в Катангском районе, там сегодня -26…-31.

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