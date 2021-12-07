Девятерых наркоторговцев приговорили к лишению свободы от 10 до 17 лет в Ангарске Фото: Андрей КОПАЛОВ

Девять сибиряков, подозреваемых в наркоторговле через Интернет-магазин, накануне услышали приговор суда. Они отправятся в колонии на срок от 10 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- Осужденные в возрасте от 25 до 45 лет будут отбывать срок в исправительных колониях общего, строгого и особого режима, - рассказали специалисты.

Известно, что преступное сообщество существовало с 2017 по 2020 годы. С помощью сети его члены распространяли запрещенные вещества в Иркутской области, республике Бурятия, Краснодарском крае. Они приобретали крупные партии наркотиков, расфасовывали и передавали покупателям координаты тайников, куда доставляли товар.

Организатора этой схемы осудили еще летом, его приговорили к 12 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 300 000 рублей и ограничением свободы сроком на 1 год со штрафом 100 000 рублей.

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