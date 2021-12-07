Маршрутный автобус столкнулся с лесовозом и иномаркой на трассе «Вилюй» в Братске. Фото: @gibdd.38

Два пассажира маршрутного автобуса пострадали в ДТП с лесовозом и иномаркой «Хонда» в Братске. Инцидент произошел на трассе «Вилюй». Об этом сообщают сотрудники Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса при перестроении не убедился в безопасности маневра, допустив касательное столкновение с лесовозом, движущимся по соседней полосе прямо, - говорят полицейские.

Вероятно, от этого «касания» после произошло столкновение со стоящим на перекрестке на крайней левой полосе автомобилем «Хонда». В точных причинах разбираются сейчас специалисты, им предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с маршруткой.

Помощь медиков потребовалась двум пассажирам из автобуса.

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