Житель Иркутской области перевел лжеброкерам 3 миллиона рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Шелеховчанин поверил обещаниям лжеброкеров, желая увеличить будущую пенсию перевел им 3 миллиона рублей. Мошенники обещали сибиряку до 80% прибыли. Объявление о «выгодных инвестициях» мужчина увидел на своем планшете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По словам пострадавшего, он лишь один раз нажал на рекламное окно, свой номер он никуда не вводил, данные не оставлял. Однако, в скором времени ему позвонила некая Руслана, которая предложила поучаствовать в тех самых «выгодных вложениях».

- Она предложила загрузить специальное приложение на планшет, приготовить деньги и ожидать, когда на связь выйдет «аналитик», который научит клиента быстро и эффективно умножать сбережения, - говорят полицейские.

Перед этим мошенница попросила перевести на указанный счет 70 000 рублей. Мужчина сделал и это, а дальше «аналитик» уговорил его открыть счет в долларах и даже выслал ему на почту договор, по которому шелеховчанин через месяц должен получить назад вложенный миллион и 80% прибыли.

- Для внесения 15 тысяч долларов инвестору пришлось лично идти в банк и оформить кредит, - рассказали в полиции.

Через семь дней сибиряку предложили увеличить ставку еще на 300 000 рублей, потом, чтобы сумма не сгорела, попросили еще миллион, потом еще 500 000 рублей. Все эти деньги житель Иркутской области брал в кредит. Потом занял еще полмиллиона у родственников, так как финансовые учреждения в займах уже отказывали. В общей сложности мужчина отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей.

Полицейские рекомендуют всегда советоваться с близкими, родственниками, а также, если решите заняться инвестированием, пройти начальный курс финансовой грамотности, чтобы не попадаться на такие объявления со сверхприбылями.

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