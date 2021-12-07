Три школы и восемь детсадов построили в этом году в Иркутской области по нацпроектам. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Как в Приангарье реализуются нацпроекты, губернатор региона Игорь Кобзев рассказал во время рабочей встречи с заместителем министра просвещения Российской Федерации Андреем Николаевым.

- В этом году построили три новых школы. Они открылись в селе Хомутово, поселке Маркова и Саянске, - сказал глава области. - Возвели восемь детсадов: по два в Ангарске и Тулуне, по одному в Куйтуне, Братске, Балаганске и Жигалово.

Так, школа в Саянске на 550 мест - первая за 30 лет. Современная, просторная, с бассейном. Дети в ней учатся с 1 сентября. А в Грановщине Иркутского района новую школу на 725 учеников планируют сдать к 20 декабря. Кроме того, в ноябре по нацпроекту "Образование" начали создавать школы на улице Багратиона в областном центре.

- Отдельно скажу о строительстве на средства демографической субсидии. Уже выделены деньги на три школы в Иркутске, - отметил Игорь Кобзев. - На строительство по концессионным соглашениям определили восемь школ. В Черемхово и Братске - 1275 мест. В Иркутске и Иркутском районе: ул. Норильская — 1150 мест, ул. Ленская — 1275 мест, микрорайон Союз — 1225 мест, микрорайоны Лисиха и Березовый — 1550 мест, территория ИВВАИУ — 1550 мест.

А по нацпроекту "Демография" в Иркутской области строится 11 дошкольных учреждений. Так, в 2021 году распахнул двери детсад на 140 мест в мкр. Угольщиков в Тулуне. Работы продолжаются микрорайоне Березовая роща в Тулуне, а также в Саянске, Тайшете, Иркутске, Иркутском и Братском районах. На следующий год планируется возвести еще пять детсадов: два в Иркутске, и по одному в Тулуне, Слюдянке и поселке Марково.

Кроме того, на ближайшие два года в планах - провести капремонт в 49 школах Приангарья.