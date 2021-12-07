Семейная пара врачей из Братска отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала семейная пара врачей из Братска. Их развели по классической схеме. Началось все с того, что супругу позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с его счета пытаются списать деньги. Затем он добавил, что всю сумму нужно срочно перевести на безопасный счет.

Братчанин поверил. В первый день он перевел на счет, указанный аферистом свои деньги. В следующие два дня кредитные. А еще через сутки доверчивый мужчина сообщил мошенникам номер телефона жены, которая также поддалась на уловки преступников. Супруги вместе перевели все деньги с ее дебетовой карты и на указанные собеседником счета.

- Таким образом, они отдали мошенникам 1.5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. -

Как рассказала обманутая женщина, о подобных случаях мошенничества она слышала. Но никогда не думала, что сама попадется на уловки аферистов.