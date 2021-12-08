Снег выпадет в Иркутске 8 декабря днем Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Погода в Иркутске 8 декабря обещает подарить городу небольшой снег. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре сегодня переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, - говорят метеорологи. – Днем столбики уличных термометров покажут -2…-4.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет сегодня 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 8 декабря также будет с переменной облачностью, местами в Приангарье в среду выпадет умеренный снег, небольшие осадки ожидаются на севере Катангского района, в Ангарском, Шелеховском, Иркутском районах.

По области сегодня синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с, метели. Днем температура воздуха составит +2…-3, но если небо затянут облака, то станет холоднее до -8…-13. На севере Катангского района как всегда холоднее, там в этот день до -31…-36.

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