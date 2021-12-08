Больше трех тысяч незадекларированных долларов изъяли у гражданина Узбекистана в Иркутске

Больше трех тысяч незадекларированных долларов изъяли при прохождении таможенного контроля у гражданина Узбекистана в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валюту в размере 3300 долларов США изъяли у гражданина Узбекистана таможенники в Иркутске. Купюры были обнаружены при проведении в Иркутске контроля багажа пассажиров, улетающих рейсом в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

- Всего в дорожной сумке нарушителя обнаружили 13300 долларов США (133 денежные купюры, достоинством 100 долларов каждая), - рассказали сотрудники таможни. – В соответствии с законодательством, физические лица при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать денежные средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Свои же купюры мужчина якобы забыл внести в таможенную декларацию и прошел по «зеленому» коридору, который не предназначен для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию. Было возбуждено дело об административном правонарушении «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Сначала иностранец утверждал, что просто не знал, как нужно перевозить валюту, а на суде сказал, что зашел в «зеленый» коридор, потому что искал бланк для декларации. Решением суда незадекларированные купюры свыше 10 000 долларов у нарушителя изъяты в пользу государства – это 3300 долларов США, что в переводе на рубли примерно – 245 тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08