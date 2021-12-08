27 елочных базаров начнут работать в Иркутске с 18 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии Нового года в Иркутске откроются 27 елочных базаров, где горожане смогут купить ели, пихты, сосну и лапник. Располагаться все они будут на 88 торговых местах. При этом больше всего ярмарок будет работать в Свердловском округе. Там хвойных красавиц продавать будут по десяти адресам. Работать базары начнут с 18 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Продавцы, представляющие свой товар на ярмарках, организованных администрацией города, обязаны подтвердить происхождение каждой елки, сосны и пихты. На каждое дерево необходимо иметь порубочный билет или договор купли-продажи, заключенный со специализированной организацией, – рассказали в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.

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Жители Октябрьского округа смогут совершить новогоднюю покупку на трех специализированных торговых площадках, расположенных на улицах Байкальская (в районе дома № 209 «а»), Волжская (у дома №3) и Депутатская (около дома №14), - уточнили в администрации города.

В Правобережном округе откроется шесть елочных базаров: на улицах Баррикад (в районе дома № 185), Шевцова (у дома № 4), Радищева (на остановке «Северная»), Тимирязева (на остановке «Музей Декабристов»), Рабочего Штаба (у дома № 62) и Урожайной (на остановке «Копай»).

В Свердловском округе приобрести хвойную красавицу иркутяне смогут приобрести по адресам: на улицах Академическая (у дома № 2 «а»), Лермонтова (на остановках «Жуковского» и «Академгородок»), Маяковского (в районе дома № 5), Терешковой (в районе здания № 23). Также приобрести пушистую красавицу иркутяне смогут в микрорайонах Первомайский (у дома № 62), Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города), Юбилейный (у дома №42), Ершовский (в районе остановки «Магазин «Лучик»), а также на бульваре Рябикова (вблизи здания № 5Б).

Восемь ярмарок появится в Ленинском округе. Три из них откроются на улице Розы Люксембург: в районе здания № 215В, на остановках «Школьная» и «Автостанция». Кроме того, начнут работу елочные базары на улицах Муравьева (в районе здания № 17), Тельмана (около дома № 38), Шишкина (у дома № 9), Ярославского (на остановке «7-й микрорайон») и Воровского (вблизи здания № 10/1).