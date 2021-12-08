Жители Иркутской области могут сообщить полицейским о случаях коррупции 9 декабря Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Всемирный день борьбы с коррупцией отмечается 9 декабря. В связи с этим, в ГУ МВД России по Иркутской области состоится горячая линия. Жители Приангарья смогут сообщить полицейским о случаях коррупции 9 декабря с 9.00 до 12.00 часов.

- Отвечать на вопросы жителей региона и принимать заявления будут сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, и оперативно-разыскной части управления, - рассказали в региональном главке.

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Сообщить о случаях коррупции 9 декабря можно по телефону горячей линии 8(3952) 21-23-23