"Байкал-Энергия" потерпела разгромное поражение от "Енисея" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" неудачно начали новую выездную серию игр в Суперлиге. В Красноярске бело-синие с разгромом проиграли "Енисею" со счетом 5:10.

Серьезную заявку на победу хозяева льда сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота иркутян пять мячей. Дважды отличился экс-хоккеист "Байкал-Энергии" Тимофей Безносов, по одному мячу забили Николай Коньков, Дмитрий Барбаков и Денис Криушенков. Наши парни смогли ответить на это лишь одним точным ударом в исполнении шведского легионера Кристоффера Фагерстрема.

Второй отрезок получился более интересным и результативным. Только вот в сетку ворот нашего голкипера Григория Лапина вновь влетело пять мячей. Да, иркутяне забили четырежды благодаря дублю Рауана Исалиева и голам Павла Анисимова и Максима Семенова. Но этого нашей команде не хватило даже для того, чтобы сократить отставание в счете. Как итог, разгром.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 11 декабря в Первоуральске против аутсайдера Суперлиги "Уральского Трубника".