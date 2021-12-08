Школьников Иркутска могут снова отправить на дистанционное обучение. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что школьников снова могут отправить на дистанционное обучение, стало известно на заседании Депутатского штаба Законодательного собрания Иркутской области.

- В ноябре скорая зарегистрировала более 11 тысяч вызовов по поводу ОРВИ и 8299 – на COVID, – привела данные первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. – Уже в начале декабря ситуация резко изменилась. Сейчас звонки с просьбой о помощи в связи с ОРВИ превышают «ковидные» уже в 2,9 раза, детям помощь требуется в 2,3 раза чаще. Только за неделю лабораторно подтверждено 154 случая гриппа (за весь 2021 год - 272).

Что делать? Вот тут и вспомнили про возможности "удаленки". Раньше, правда, в доковидные времена, просто объявляли дополнительные недельные каникулы и ждали, пока "простуда" спадет. Сейчас не те времена. Ученики и педагоги прекрасно освоили обучение с помощью компьютерных технологий. Впрочем, решение пока не принято. Но в областной инфекционке уже разворачивают 60 дополнительных коек для детей с ОРВИ.