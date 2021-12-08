Врачи рассказали, в каких районах Иркутской области выше риск подхватить COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области уже три месяца продолжается четвертая волна коронавируса. Сейчас ситуация стабилизировалась, но по-прежнему ежедневно фиксируется очень много случаев болезни. Говорить о том, что болезнь пошла на спад и можно понемногу снимать ограничения, пока нельзя. Кроме того, резко активизировался и грипп. Это общий вывод, который можно сделать из выступлений ведущих медиков и эпидемиологов региона на депутатском штабе в Законодательном Собрании.

В каких районах ситуация опаснее

Специалисты каждый раз присваивают регионам страны определенный балл, оценивая уровень опасности заражения коронавирусом. Несмотря на то, что ежедневно ставится много новых диагнозов, ситуация в целом стабилизировалась (врачи регистрируют так называемый «нулевой прирост» по сравнению с прошедшей неделей), мы вышли на плато. И Иркутская область получила по этой шкале «4» - это низкий уровень.

Очень высокий риск подхватить инфекцию отмечен в Ангарске, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Качугском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах. Меньше шансов встретиться с ковидом (но риск есть, и он немалый) в Усть-Кутском, Усть-Удинском и Аларском районах.

А где безопаснее? К зоне среднего риска отнесены Нукутский, Иркутский и Осинский районы. В городе Иркутске риск передачи вируса считается низким, как и в 25 территориях Приангарьях.

По-прежнему основной возможностью защиты от коронавируса остается вакцинация.

- Лекарств, которые бы уничтожали вирус, не существует, – напомнил руководитель Иркутского научно-исследовательского противочумного института Восточной Сибири Сергей Балахонов. – Пока идут только разработки этих препаратов. А вирус тем временем изменяется, чтобы продолжить распространяться.