В Иркутске ожидается до -9 градусов 9 декабря днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 декабря будет облачной с прояснениями. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают сегодня небольшой снег в областном центре.

- В Иркутске 9 декабря дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температурные показатели ожидаются следующие: -7…-9.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в столице Приангарья сегодня высокое – 732 миллиметра ртутного столба, а вот влажность пониженная – всего 60%. Кстати, самым теплым день 9 декабря был в 1969 году, тогда столбики уличных термометров показывали -3. А вот в 1964-ом приморозило до -36.

Погода в Иркутской области 9 декабря ожидается с переменной облачностью, днем по региону возможен небольшой снег, в горах Хамар-Дабана – умеренный. Ветер дует с порывами до 14 м/с. Днем в районах -7…-12, при облачности -17…-22. Холоднее всего на севере Катангского района, там до -25…-30.

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