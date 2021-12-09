Подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения разыскивают в Иркутске. Фото: предоставлено ГУ МВД РФ по Иркутской области

Полиция рассылает ориентировки на подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения 30-летнюю жительницу Красноярского края. Из какого именно учреждения и сколько она похитила – не сообщается. Но известно, что похищены не только рубли, но и валюта. Об этом со ссылкой на коллег из соседнего региона сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Судя по всему, полиция не исключает, что женщина может скрываться и в Приангарье.

- Приметы разыскиваемой: на вилле ей 28-30 лет, телосложение плотное, рост 160-165 сантиметров, - говорят полицейские. – Темно-русые волосы, окрашенные с оттенком светлого, средней длины. Глаза разного цвета: левый – зеленый, правый – карий.

У женщины может быть паспорт на свое имя, а также крупная сумма денег в евро, долларах и рублях. Если вы видели ее, позвоните 102.

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